Rettungshubschrauber im Einsatz: Schwerer Unfall auf B213 in Nordhorn

Die Kreuzung Nordumgehung/Wietmarscher Straße (B213) in Nordhorn ist aufgrund eines Unfalls zurzeit gesperrt.

David Inderlied/dpa

Der Unfall hat sich am Dienstag gegen 10 Uhr ereignet. Wie die Polizei in einer Push-Nachricht mitteilt, befinden sich nach ersten Erkenntnissen noch Personen in den Fahrzeugen.Die Ampelanlage im dortigen Bereich soll zur Zeit des Unfalls a