Frau wehrt sich: Unbekannter will Sex am Bahnhof Bad Bentheim

Eine Frau ist am Bahnhof Bad Bentheim sexuell belästigt worden.

Friso Gentsch/dpa

Bad Bentheim. Eine Frau ist am Bahnhof Bad Bentheim sexuell belästigt worden. Ein Mann wollte offenbar Sex mit ihr – sie wehrte sich.

Zu dem Vorfall ist es laut Polizeiangaben am Sonntagnachmittag gekommen. Ein bislang unbekannter Mann fasste einer 29-jährigen Frau an Armen und Beinen an, zog sie in Richtung Toilette und gab an, Sex mit ihr haben zu wollen. Das Opfer wehr