Die Raupen des Eichenprozessionsspinners können beim Menschen schwere allergische Reaktionen auslösen.

Patrick Pleul/dpa

Wietmarschen. Wie hoch ist das Aufkommen des Eichenprozessionsspinners in der Gemeinde Wietmarschen in diesem Jahr? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Ratsherr Andre Olthoff (SPD) griff das Thema in der jüngsten Ratssitzung auf. Auch in diesem Jahr gäbe es wieder viele Nester am Radweg an der L45 zwischen Lohne und Wietmarschen, nachdem es die Behörden in den Vorjahren