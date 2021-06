Nordhorn. Der künftige Ankermieter Kaufland will das Nordhorner Rawe-Ringcenter gemeinsam mit der Hahn-Gruppe modernisieren und aufwerten. Die Initiative Pro Grafschaft erhebt hingegen Vorwürfe.

Die Edeka-Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr ist bisher Hauptmieter des Ringcenters. Ihr Mietvertrag mit der Hahn-Gruppe läuft im März 2022 aus. „Die Verhandlungen zur Verlängerung des Mietverhältnisses konnten für uns nicht mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden“, heißt es dazu lediglich von Edeka.



Deshalb hat Edeka allen Untermietern, vor allem dem Marktkauf-Supermarkt von Manfred Kutsche, aber auch den kleinen Shops in der sogenannten Mall, gekündigt.

"Modernes Ladenbaukonzept"

Ab März 2022 übernimmt Kaufland als neuer Hauptmieter sämtliche Flächen, die bisher an Edeka vermietet waren. Geplant sind nach Unternehmensangaben „erhebliche Investitionen für den Umbau und die Modernisierung“. So soll die Mietfläche „entkernt und zu einem hochmodernen Verbrauchermarkt aufgewertet“ werden. Kaufland setzt dabei nach eigenen Angaben auf eine energiesparende und klimafreundliche Haustechnik, beispielsweise energieeffiziente Kühlgeräte und LED-Beleuchtung.

Bei der Ausgestaltung der Einkaufsflächen soll ein „modernes und attraktives Ladenbaukonzept“ realisiert werden. Versprochen werden „ein hochwertiges Erscheinungsbild, viel Komfort und Auswahl sowie eine angenehme Einkaufsatmosphäre“. Zudem ist eine Modernisierung der Mall geplant, in der weitere Geschäfte angesiedelt sind. Ob die derzeitigen Mieter ihre Geschäfte dort weiter betreiben können oder ob die Flächen an andere Nutzer vermietet werden, ist noch nicht bekannt.

Die Hahn-Gruppe als Besitzer des Ringcenters will gleichzeitig den Außenbereich des Fachmarktzentrums optimieren. Sie will beispielsweise Ladesäulen für Elektroautos aufstellen und die Grünflächen verschönern.

Ratsmitglieder mahnten mehrfach Bäume an

Im Nordhorner Rat mehrfach angemahnt worden war in den vergangenen Jahren das Nachpflanzen von Laubbäumen auf den Parkflächen. Auch diese Nachpflanzungen will die Hahn-Gruppe nun vornehmen lassen. Um die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad zu verbessern, wird – auf Anregung der Stadt Nordhorn – überprüft, ob die Wegeführung in dieser Hinsicht verbessert werden kann.

Die gesamten Maßnahmen zielen nach Angaben der Hahn-Gruppe darauf ab, die Attraktivität des Ringcenters nachhaltig zu steigern. „Gemeinsam mit allen Mietern wollen wir daran arbeiten, die regionale und überregionale Bedeutung des Standorts sowie der gesamten Nordhorner Innenstadt weiter zu fördern“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Einnahmen für "Billigimmobilie" optimieren?

Die Initiative Pro Grafschaft stellt unterdessen fest, die Stadt Nordhorn habe auf die Entwicklung des Ringcenters keinen Einfluss und könne auch den Kutsche-Markt nicht retten. Sie habe vor 15 Jahren „mit der Überlassung des Rawe-Geländes und dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages fast jeden Einfluss auf diesen zentralen Standort abgegeben“.

Die Initiative wirft der Hahn-Gruppe vor, sie wolle mit dem Mieterwechsel von Edeka zur Schwarz-Gruppe (der Muttergesellschaft von Kaufland und Lidl) nur ihre Mieteinnahmen für eine „Billigimmobilie“ optimieren.

Kutsche sei nun „zwischen die Räder der großen Konzerne geraten“. Das sei die Konsequenz daraus, die Stadtentwicklung Großinvestoren zu überlassen. Die Initiative Pro Grafschaft habe „immer vor dieser absehbaren Entwicklung gewarnt“. Sie warnt weiter: Die Gefahr sei groß, dass sich so etwas mit der Umgestaltung des ZOB wiederholt.