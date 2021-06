Wietmarschen. Ein Sportflugzeug stürzte am 18. April 2021 bei Lohne ab. Der 56-jährige Pilot kam dabei ums Leben. Jetzt haben die Ermittler der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) einen ersten Bericht hierzu vorgelegt.

Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen zwei Fragen: Warum ist die Maschine abgestürzt? Was kann getan werden, damit so etwas nicht wieder passiert? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben die Mitarbeiter der BFU zunächst drei Dinge in den Blick genommen. Sie haben das Wrack untersucht, die Flugroute betrachtet und sich mit der Person des Piloten aus Emlichheim beschäftigt.

Die einmotorige Propellermaschine war um 12.10 Uhr neben der Straße Im Lohner Sand, die zu einem Gewerbegebiet im ehemaligen Bundeswehrdepot führt, in den Wald gestürzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Die Flugroute vor dem Absturz konnten die Mitarbeiter der BFU anhand von Radardaten der Bundeswehr rekonstruieren. Demnach startete er um 11.40 Uhr auf dem Flugplatz Nordhorn-Lingen bei Klausheide. Nach einem kurzen Schlenker Richtung Lingen flog der 56-Jährige Richtung Emlichheim, umkurvte dort um 11.53 Uhr ein Haus und flog weiter nach Süden Richtung Itterbeck. Von dort drehte östlich zurück Richtung Lingen ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Den letzten Radarkontakt gab es um 12.08 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt flog die Maschine vom Typ Glastar GS-1 in einer Höhe von 278 Metern mit einer Geschwindigkeit von 243 km/h. Etwa eine Minute später kam es dann zu dem Absturz.



Wikimedia Commons

An der Unglückstelle stellte die Mitarbeiter der BFU Spuren einer ersten Berührung mit Bäumen rund zehn Meter von der Stelle entfernt fest, an der das Wrack lag. Dort lag auch die abgerissene Spitze des rechten Flügels. "Der zerstörte Rumpf des Flugzeuges steckte fast senkrecht im trockenen Waldboden", heißt es in dem Zwischenbericht der BFU.

Das Triebwerk sei nahezu vollständig in den Boden eingedrungen. Auch weitere Beschädigungen listet der Bericht auf. Allerdings stellt der Bericht auch fest: "Alle Steuerflächen und Landeklappen waren vollständig und mit dem Steuergestänge beziehungsweise den Steuerseilen verbunden."

Der Pilot war seit dem 6. August 2018 im Besitz einer Pilotenlizenz. Insgesamt hatte er 169 Flugstunden absolviert, davon 103 auf dem Flugzeugmuster, mit dem er dann verunglückte. "Nach Zeugenaussagen war er ausgeruht", heißt es in dem Bericht der BFU. Bei der Obduktion des 56-Jährigen wurde ein Polytrauma festgestellt.

Die gesammelten Fakten werden jetzt durch die BFU weiter ausgewertet. Die Ermittlung der Absturzursache kann nach Angaben der Behörde noch mehrere Monate in Anspruch nehmen.