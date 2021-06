Brandursache nach Feuer in Wietmarschen-Lohne weiter unklar

Die Ursache für ein Feuer am Häherweg in Wietmarschen-Lohne, das am 31. Mai ein Mehrfamilienhaus zerstörte, hat die Polizei noch nicht ermittelt

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Gelingt es der Polizei noch, die Brandursache für ein verheerendes Feuer zu ermitteln, das am Montag, 31. Mai 2021, ein Mehrfamilienhaus am Häherweg in Wietmarschen-Lohne zerstörte?

Das Feuer war gegen 19 Uhr offenbar in einem Anbau ausgebrochen und hatte sich in Windeseile auf das Haus ausgebreitet. Zum Glück wurde niemand verletzt: Die Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen könne. Ermittlungen