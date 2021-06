Wietmarschen. Zur Zvoove-Group mit Sitz in Wietmarschen-Lohne gehört jetzt auch eine niederländische Firma. Was bedeutet dies für das Softwareunternehmen?

Die Zvoove Group ist der führende Software-Anbieter für die Gebäudedienstleistungs- und Zeitarbeitsbranche mit Sitz in Wietmarschen-Lohne und weiteren Standorten in Deutschland und der Schweiz. Die Firma hat sich nun mit dem niederländischen Unternehmen Leviy mit Sitz in Amersfoort zusammengeschlossen und so nach eigener Darstellung einen weiteren großen Schritt ihrer Wachstumsstrategie vollzogen.

Zahl der Mitarbeiter steigt auf 347

"Die Zahl der Mitarbeiter steigt dadurch um 20 auf jetzt 347", teilte Marc Linkert vom Führungsteam der Zvoove Group mit. Linkert zufolge sind mehr als 200 Kollegen dem Standort in Wietmarschen-Lohne zugeordnet. Er gehe davon aus, dass die Zahl der Mitarbeiter mittelfristig weiter aufgestockt werde.

Linkert: "Mit der Integration der 2014 in den Niederlanden gegründeten Firma zur App-basierten Planung und Analyse von Reinigungstätigkeiten ergänzt Zvoove einerseits die bestehenden Produktlösungen und startet andererseits den Einstieg in weitere europäische Märkte."

Produktpalette wird erweitert

Für Linkert, der gemeinsam mit Denny Hölscher, Christian Mieth und Sascha Alber an der Spitze der Zvoove Group steht, ist der jüngste Coup ein „konsequenter Schritt, um die Marktführerschaft in der Zielbranche auszubauen“. Gleichzeitig, so der Manager, bedeute der Zusammenschluss, dass die Kunden sich auf eine Vielzahl neuer Möglichkeiten in der Produktpalette von Zvoove freuen könnten.

Das Unternehmen Leviy stellt Reinigungsunternehmen eine innovative Softwareplattform zur Verfügung, die ihnen Kommunikation, Planung, Analyse und Berichterstattung über Raumstatus, Arbeitszeiten und die jeweiligen Reinigungen in Echtzeit über eine App ermöglicht. Das 20-köpfige Team um den Firmenchef Sebastiaan van der Vinne ist den Angaben zufolge bereits in mehreren europäischen Ländern aktiv.

Ludger Jungeblut

Die Leviy-Produkte werden nicht nur von Gebäudereinigungsunternehmen selbst genutzt, sondern sehr intensiv auch von Unternehmen aus der Hotel- und Freizeitbranche, aus dem Gesundheitswesen und der Logistik. „Der Zusammenschluss mit der Zvoove Group bietet uns hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten", sagt Sebastiaan van der Vinne.

Neue Zuständigkeiten in der Geschäftsführung

Um sich noch intensiver auf die Gebäudedienstleistungsbranche zu fokussieren, hat die Zvoove Group auch die Zuständigkeiten in der Geschäftsführung neu geordnet. Marc Linkert verantwortet ab sofort komplett den Geschäftsbereich Gebäudedienstleistung. Sein Geschäftsführer-Kollege Denny Hölscher konzentriert sich auf die Geschäftsbereiche Personaldienstleistung und Event. Mit dieser Weichenstellung solle das Unternehmen weiter vorangebracht werden.

Linkert zusammenfassend: "Der Zusammenschluss mit Leviy markiert einen weiteren Meilenstein in der Geschichte der früheren Landwehr Computer und Software GmbH. Nachdem sich die Firma 2020 zunächst mit prosoft und rhb und später noch mit BackOffice zusammengetan hat, firmiert sie seither unter dem Namen Zvoove." Es sei das erklärte Ziel der Verantwortlichen, beim Ausbau der Marktführerschaft die regionale Verwurzelung stets beizubehalten.