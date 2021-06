Stopp bei 1600 Gästen: Gemeinde hält an Corona-Ampel am Freizeitsee Lohne fest

Ein Zählsystem an zwei Zugängen zum Freizeitsee Lohne soll ab 1. Juli dafür sorgen, dass sich zeitgleich nicht mehr als 1600 Gäste am See aufhalten.

Gemeinde Wietmarschen

Wietmarschen. Schüttorf baut die Corona-Ampel am Quendorfer See ab, doch die Gemeinde Wietmarschen hält an ihr fest: Am Freizeitsee Lohne wird am 1. Juli ein Zählsystem für Besucher aktiviert.

In Schüttorf hatte die Stadt entschieden, die zunächst installierte Zähl-Ampel aufgrund der sinkenden Corona-Zahlen wieder abzubauen und keine Beschränkungen mehr aufzuerlegen. Wietmarschen jedoch bleibt dabei: Die Besucher werden ab D