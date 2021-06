Baden ohne Gäste zählen: Keine Beschränkungen mehr am Quendorfer See

Badespaß, ohne dass Gäste gezählt werden müssen, gibt es nun wieder am Quendorfer See in Schüttorf.

Andreas Krzok

Schüttorf. Die Besucherzahl am Quendorfer See in Schüttorf muss aufgrund der Corona-Regeln nicht mehr beschränkt werden.

Die Ampel, die die Anzahl der Strandgäste zählt, war erst kürzlich erneut installiert worden, wird nun aber wieder abgebaut. Das teilte die Samtgemeinde Schüttorf mit.Grund dafür ist die niedersächsische Corona-Verordnung, die seit dem