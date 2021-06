Keine Einwände gegen Edeka und DM in Lingen aus Wietmarschen

Keine Einwände hat die Gemeinde Wietmarschen gegen Pläne des Lingener Unternehmens BvL, im Bereich der Lindenstraße zwei Märkte zu bauen. Foto: Mike Röser

Mike Röser

Wietmarschen. Die Gemeinde Wietmarschen hat keine Bedenken gegen die BvL-Projekte Neubauten eines Edeka-Marktes sowie eines DM-Drogeriemarktes in Lingen.

Das hat Bauamtsleiter Jörg Peters in der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses bekannt gegeben. Die Märkte entstehen an der Lindenstraße auf dem Gelände des BvL-Gebäudes in Lingen sein.Nach Angaben von Peters soll der E