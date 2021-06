Glaubensk(l)ick in Lingen: Sommer, Fußball und gute Zeiten

Die Jugendgottesdienste des Dekanates Emsland-Süd zeichnen sich durch Toleranz und Offenheit aus.

Ludger Jungeblut

Lingen . Auf dem Sportplatz in Clusorth-Bramhar in der Stadt Lingen findet im Rahmen der Reihe "Glaubensk(l)ick" der nächste Jugendgottesdienst statt.

Der Jugendgottesdienst an der Bawinkeler Straße 1 beginnt am Sonntag, 4. Juli, um 10.30 Uhr. Laut Pressemitteilung wird der Gottesdienst vom Dekanat Emsland-Süd veranstaltet. Für die musikalische Begleitung sorgt der C