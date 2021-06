Corona-Impfung in Wietmarschen-Lohne: Alle Termine vergeben

In der Mehrzweckhalle in Wietmarschen-Lohne findet am Samstag eine Corona-Schutzimpfungsaktion statt. Alle Termine sind vergeben.

Henning Kaiser/dpa

Wietmarschen. Alle verfügbaren Termine für die Impfung gegen das Coronavirus am Samstag in der Mehrzweckhalle in Wietmarschen-Lohne sind vergeben.

Das teilte am Freitag der stellvertretende Verwaltungschef Martin Osseforth unserer Redaktion mit. "Die noch freien 160 Termine waren am Morgen in weniger als einer halben Stunde online gebucht worden", sagte Osseforth. Im Rahmen der I