Zu einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus lädt die Gemeinde Wietmarschen in die Mehrzweckhalle im Ortsteil Lohne ein.

Henning Kaiser/dpa

Wietmarschen . Ein Piks und die Corona-Impfung ist durch: In Wietmarschen bietet sich diese Gelegenheit für 700 Einwohner der Gemeinde am Samstag. Wer dort nicht wohnt oder arbeitet, könnte kurzfristig Glück haben.

In Zusammenarbeit mit den örtlichen Hausarztpraxen wird die Gemeinde Wietmarschen am kommenden Samstag, 19. Juni, von 9 bis 18 Uhr die Impfungen in der Mehrzweckhalle in Lohne anbieten. Unterstützung leistet das Deutsche Rote Kreuz.Nach An