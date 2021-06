Badespaß mit Corona-Regeln: 533 Besucher am Quendorfer See erlaubt

Seepferdchen regeln den Zugang: die Besucherampel am Quendorfer See.

Vivienne Kraus

Schüttorf. Das Wetter wird immer sommerlicher. Viele Menschen zieht es für ein bisschen Abkühlung zu den Badeseen in der Grafschaft. Im Quendorfer See in Schüttorf darf diese schon gesucht werden – im Freizeitsee Lohne nicht.

Aufgrund der Corona-Pandemie war das in den Sommermonaten 2020 einige Zeit verboten, da bei hohen Besucherzahlen die Hygiene- und Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden konnten.Im Juli vergangenen Jahres durften der Quendorfer See in