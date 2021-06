Überfall auf Juwelier in Nordhorn: Angeklagter kündigt Geständnis an

Einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in der Hauptstraße in Nordhorn hat es im April 2015 gegeben. Jetzt steht einer der Verdächtigen vor Gericht.

Werner Westdörp

Nordhorn . Sechs Jahre nach dem Überfall auf einen Juwelier in Nordhorn im April 2015 wird jetzt einem Verdächtigen vor dem Landgericht Osnabrück der Prozess gemacht. Ihm droht eine langjährige Gefängnisstrafe.

Es war wie im Film: Drei maskierte Männer überfallen am 9. April 2015 mit vorgehaltener Waffe – oder was täuschend echt danach aussieht – einen Juwelier in der Nordhorner Innenstadt. Die Täter stehlen Uhren im Wert von mehr als 12