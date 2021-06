Sami Taha, Pächter des neuen R-Cafés am Lohner Freizeitsee, und seine rechte Hand, Mitarbeiterin Anka Fielers.

Julia Mausch

Wietmarschen. Das Dragos am Freizeitsee in Lohne ist Geschichte. Die Bauarbeiten am neuen Restaurant sind in voller Fahrt. Doch mussten einige Änderungen vorgenommen werden, erklärt der neue Pächter Sami Taha.

"Entschuldigen, Sie, wann geht es hier denn nun endlich los?" Erwartungsvoll blickt eine Spaziergängerin Sami Taha an, als der am Mittwoch vor dem einstigen Dragos-Restaurant am Freizeitsee in Wietmarschen-Lohne steht. "Es ist das Ges