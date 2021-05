Sporthalle in Lohne wird für 210.000 Euro modernisiert

Die Sanierung der Sporthalle am Park in Wietmarschen-Lohne wird aus dem Sportstättenprogramm des Landes mit 82.800 Euro unterstützt.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Das Land Niedersachsen fördert die Sanierung der Sporthalle am Park in Wietmarschen-Lohne mit 82.800 Euro aus seinem Sportstättenprogramm. Was hat es mit dem Projekt auf sich?

Laut Pressemitteilung der Gemeinde Wietmarschen informierte sich der in Lohne ansässige niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) vor Ort über das Projekt. Seine Gesprächspartner waren Bürgermeister Manfred Welle