Großer Schaden bei Einbruch in Supermarkt in Wietmarschen

Unbekannte Täter drangen in einen Supermarkt in Wietmarschen ein und richteten großen Schaden an.

Silas Stein

Wietmarschen. Großer Schaden entstand bei einem Einbruch in einen Supermarkt in Wietmarschen. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einer Beute aus Bargeld sind bislang unbekannte Täter nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Wietmarschen geflohen.Wie die Polizei mitteilt, sind die Einbrecher in der Nacht zu Sonntag in den Supermarkt an der Lingener Straße in Wie