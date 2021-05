Mit einem Luftgewehr wurde in Wietmarschen-Lohne auf die Haustür eines Einfamilienhauses geschossen.

Ingo Wagner/dpa

Wietmarschen. Bislang unbekannte Täter haben in der Straße Hohnerberg im Wietmarscher Ortsteil Lohne mit einem Luftgewehr auf eine Haustür geschossen und dabei ein Glaselement beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Sonntag- und Montagnachmittag, 16. und 17. Mai. Wie die Polizei mitteilt hat es in der Vergangenheit mehrere gleichartige Vorfälle in der Grafschaft Bentheim, unter anderem in Nor