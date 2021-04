Gegen Besucherrückgang: Corona-Test-Drive In am Tierpark Nordhorn

Seit Dienstag werden Corona-Tests im Drive-In auf dem Tierpark-Parkplatz angeboten.

Henrik Hille

Nordhorn. Der Vorweis eines negativen Corona-Tests hat beim Tierpark Nordhorn für Besucherrückgang gesorgt. Deswegen gibt es nun eine Teststation auf dem Parkplatz.

Seit Ende vergangener Woche ist ein Besuch in Zoos und auch im Tierpark in Nordhorn nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Das bescherte dem Tierpark Nordhorn am Wochenende einen weiteren herben Besucherrückgang, klagt Tierp