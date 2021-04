An diese Windmühle in Lohne erinnert der neue Schnaps

Über Jahrhunderte war die Mühle auf dem Mühlenberg in Lohne landschaftsprägend. Das Foto entstand um 1920.

Archiv des Heimatvereins Lohne

Wietmarschen. Mit der Spirituose Rupingorter Mühlenbirne erinnert der Schützenverein Rupingort an ein früheres Wahrzeichen in Lohne: Die Mühle auf dem 49 Meter hohen Mühlenberg.

Auch in der Corona-Zeit wollten die Schützen etwas für ihre Mitglieder und auch etwas Gutes tun - und bieten nun mit der Brennerei Heydt einen Birnenschnaps an, der an die Mühle erinnert. Im Archiv des Heimatvereins Lohne ist die Gesch