Kurioser Corona-Handel an niederländischer Grenze in der Grafschaft Bentheim

Den deutschen Tankstellen und Shopbetreibern fehlen die Niederländer. Holger Vorrink bringt Tabak und Alkohol nun direkt zur Grenze. So müssen Holländer nicht einreisen.

Henrik Hille

Itterbeck. Die Grenzschranke wird zur Ladentheke: Mit einem ungewöhnlichen Bestellservice in der Corona-Pandemie macht ein Tankstelleninhaber aus Itterbeck in der Grafschaft Bentheim Umsatz.

Der Niedergrafschafter Grenzübergang am Balderhaarweg, gelegen auf dem Gebiet der Gemeinde Wielen, wird seit einigen Tagen in den Abendstunden zum Schauplatz eines außergewöhnlichen Freilufthandels. In einer Gegend, die kaum ländlicher lieg