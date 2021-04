Wohl bekomms: Der Schützenverein Rupingort in Wietmarschen-Lohne bietet die neue Rupingorter Mühlenbirne an. Der Erlös ist für einen guten Zweck vorgesehen.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Mit der Rupingorter Mühlenbirne hat der Schützenverein Rupingort in Wietmarschen-Lohne buchstäblich eine Schnapsidee in die Tat umgesetzt. Wie ist es dazu gekommen?

"Wir möchten auch in der Corona-Zeit etwas für unsere Mitglieder tun", betont Vorsitzender Sebastian Kuhl. Bei einem der regelmäßigen Videochats des Vorstandes sei die Idee entstanden, in Zusammenarbeit mit der Firma Heydt in Haselünne aus