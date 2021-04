100.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand in Wietmarschen

Bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist ein Fachwerkschuppen bei einem Brand in Wietmarschen.

Hermann Bojer

Wietmarschen. Zu einem Scheunenbrand wurde die Feuerwehr Wietmarschen am Mittwochabend gerufen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 100.000 Euro.

Nach Angaben der Feuerwehr ging die Meldung über den Brand um 17.51 Uhr ein. Wie die Polizei Nordhorn mitteilte, brannte in der Straße Voßhaar eine Scheune mit angrenzender Garage zu dem Zeitpunkt in voller Ausdehnung.Brand in voller Ausde