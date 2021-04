Aus dem Boni in die Praxis: Dr. Markus Gausmann künftig Arzt in Wietmarschen

Seine Tätigkeit in der Arztpraxis im Ortsteil Wietmarschen nimmt Dr. Markus Gausmann (links) am 1. Juli auf. Er freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Kollegen Dr. Axel Kip.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Ärzteversorgung im Ortsteil Wietmarschen ist auch künftig gesichert. Ab 1. Juli 2021 wird der Lingener Arzt Dr. Markus Gausmann in der Praxis in der Straße Baus Blick 7 an der Seite von Dr. Axel Kip tätig sein.

Seitdem Dr. Jürgen Graßmuck Ende 2020 in den Ruhestand wechselte, muss der 55-jährige Kip die Praxis allein weiterführen. Rund 6000 Bürger nicht nur aus dem Ortsteil Wietmarschen, sondern auch aus Nachbarorten sind in seiner