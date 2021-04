Auf die Funktionsfähigkeit des Impfzentrums in Nordhorn wird sich der Vorfall nicht auswirken.

Sina Schuldt/dpa

Nordhorn. Nachdem es Vorwürfe gibt, dass der Amtsarzt der Grafschaft Bentheim, nicht impfberechtigte Menschen gegen das Coronavirus geimpft haben soll, wird er von seiner Funktion im Impfzentrum entbunden.

Wie der Landkreis Grafschaft Bentheim am Mittwoch mitteilt, wurde am Dienstagnachmittag an den Landkreis Grafschaft Bentheim ein anonymer Hinweis herangetragen, in dem der Vorwurf erhoben wird, dass Dr. Gerd Vogelsang, Leiter des Gesundheit