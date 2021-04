Die Galloways des Nordhorner Tierparks haben ihre Winterwiese am Kloster in Bardel verlassen und erkunden jetzt den Hutewald am Kurbad in Bad Bentheim.

Henrik Hille

Am Kloster in Bardel wurden die mächtigen Rinder gut über den Winter gebracht, fünf Kälber kamen dort zur Welt. Jetzt sollen die verspielten kleinen Rinder gemeinsam mit der Herde den Hutewald entdecken. Von Frühjahr bis Herbst bietet er au