Einbrecher haben in Wietmarschen und Lingen ihr Unwesen getrieben.

Frank Rumpenhorst/dpa

Wietmarschen. Zwei Einbrüche im Ortsteil Wietmarschen und einen versuchten Einbruch in Lingen hat die Polizei registriert.

Ein unbekannter Täter ist am Donnerstagabend in ein Büro an der Lingener Straße in Wietmarschen eingebrochen. Er beschädigte ein Fester und verschaffte sich Zugang zu den Räumen, die er anschließend durchsuchte. Der Täter entwendete ei