Verzicht auf Kündigungen? Zvoove in Lohne lehnt ab, will aber mit Verdi sprechen

Firmensitz des neuen Unternehmens Zvoove (ehemals Landwehr) ist Wietmarschen-Lohne.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Es rumort weiter: Nach Entlassungen beim Unternehmen Landwehr in Lohne, das nun Zoove heißt, fordert die Gewerkschaft den Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen. Das lehnt die Geschäftsführung ab, will aber mit Verdi sprechen.

Während die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung deutliche Worte der Kritik findet, bevorzugt Zvoove-Geschäftsführer Marc Linkert in seiner Erwiderung einen moderaten Ton, auch wenn es weiter Streit in der Sache gibt. Worum geht