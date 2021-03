Brandmeldeanlage löst aus: Feuerwehr eilt zur Firma WAS in Wietmarschen

Die Feuerwehr rückte am Freitag zu WAS in Wietmarschen aus.

Michael Gründel

Wietmarschen. Das ist noch mal glimpflich ausgegangen: Am Freitag hat die Brandmeldeanlage bei der Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH (WAS) in Wietmarschen ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert.

Die Einsatzkräfte wurden um 8.31 Uhr alarmiert. Daraufhin rückten neun Feuerwehrleute mit einem Hilfeleistungsfahrzeug zum WAS-Standort Am Ruhning aus.Am Einsatzort angekommen, stellten sie fest, dass aus einem Rettungswagen, der in einer H