Bürgerentscheid in Nordhorn: Mehr als 2000 Wahlbriefe fehlerhaft

Am Wochenende wurde mittels eines Bürgerentscheids über die Zukunft der Eissporthalle Nordhorn entschieden.

J. Lüken

Nordhorn . Am Wochenende wurde mittels eines Bürgerentscheids über die Zukunft der Eissporthalle Nordhorn entschieden. Jetzt kommt raus: Mehr als 2000 Stimmzettel sind ungültig.

Das Ergebnis des Bürgerentscheids über die Zukunft der Eissporthalle in Nordhorn ist nach der Auszählung am Sonntagabend eindeutig ausgefallen und am Dienstagnachmittag vom Abstimmungsausschuss im Kreishaus auch offiziell festgest