Der erste Vorsitzende des Schützenvereins Lohne, Martin Giese (links), und sein Stellvertreter Jörg Peters appellieren an die Mitglieder, sich an der Abstimmung über die neue Satzung zu beteiligen.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Kann die neue Satzung des Schützenvereins Lohne endlich in Kraft treten? Nach einem kräftezehrenden bürokratischen Vorspiel dürfen die Mitglieder nun online abstimmen.

Der erste Vorsitzende und Präsident Martin Giese sowie sein Stellvertreter Jörg Peters haben in einem Gespräch mit unserer Redaktion eindringlich an die Mitglieder appelliert, am besten sofort über die Annahme der neuen Satzung un