Warum die Gaststätte Gossling in Lohne wieder Bonning heißen soll

Eine lange Tradition hat die Gaststätte Gossling: Vor mehr als 100 Jahren entstand das erste Haus an der Poststraße.

Repro: Caroline Theiling

Lohne. Die Genossenschaft "Unsere Kneipe" will die Gaststätte Gossling in Lohne erwerben und in Bonning umbenennen. Grund ist die Geschichte des Hauses – die mit einer Besonderheit bei den Namen der Wirte aufwartet.

Die noch zu gründende Genossenschaft "Unsere Kneipe eG" will die Traditionsgaststätte übernehmen. Und das Interesse der Lohner ist groß: Kurz nach Bekanntwerden der Pläne hatten sich schon mehr als 200 Interessenten bei den I