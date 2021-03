16-jähriger Randalierer legt sich mit Polizei in Wietmarschen an

Robert Michael

Wietmarschen. Die Polizei hat es mit einem äußerst renitenten 16-Jährigen in Wietmarschen zu tun gehabt. Der Jugendliche versuchte Polizisten zu treten, zu beißen und beleidigte sie ohne Unterlass.

Der 16-Jährige hatte in der Nacht zu Samstag zunächst gegen 1.20 Uhr an der Hauptstraße in Wietmarschen vorsätzlich eine Autofahrerin mit einer Fahrradaufstecklampe geblendet. Die Frau musste ihr Auto anhalten. Der Jugendliche hinderte sie