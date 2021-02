Unbekannte versuchen in Lohne in Autos und Häuser zu gelangen

In Wietmarschen-Lohne ist es gleich zu mehreren versuchten Diebstählen beziehungsweise Einbrüchen gekommen.

Nicolas Armer/dpa

Wietmarschen. In der Nacht zu Mittwoch ist es in Wietmarschen-Lohne gleich zu mehreren versuchten Diebstählen beziehungsweise Einbrüchen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte an der Kleiberstraße, am Iltis- und Fuchsweg sowie an der Zaunkönigstraße Autos durchsucht. Sie waren unverschlossen. Zudem versuchten sie mehre Eingangs- und Nebeneingangstüren von Privathäusern z