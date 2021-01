Kritisch wird in der Bevölkerung die Abholzung von zwei Gehölzstreifen auf einem rund 20 Hektar großen Acker an der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne gesehen.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Die Abholzung von zwei Gehölzstreifen auf einem Acker an der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne hat zu empörten Reaktionen in der Bevölkerung geführt. Darauf hat die Anliegerin Agnes Brinkmann in einem Gespräch mit unserer Redaktion verwiesen. Der Naturschutz sei auf der Strecke geblieben.

Nach Darstellung von Bürgermeister Manfred Wellen waren die massiven Abholzungen rechtens. Überwiegend Birken und einige Eichen wuchsen an der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne vorher in zwei Reihen jeweils auf einem Wall und zerteilten e