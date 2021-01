Bürgermeister Wellen: Abholzung in Wietmarschen-Lohne rechtmäßig

Abgeholzt wurde dieser Gehölzstreifen, der einen großen Acker an der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne teilte.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Waren die massiven Abholzungen auf einem Acker an der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne rechtens? Bürgermeister Manfred Wellen bejaht dies und sagt auch, warum und wo dafür neue Bäume gepflanzt wurden.

Überwiegend Birken und einige Eichen wuchsen an der Fledderstraße in Wietmarschen-Lohne vorher in zwei Reihen jeweils auf einem Wall und zerteilten einen großen Acker. Nach Auskunft des Eigentümers, der nicht namentlich genannt werden möcht