Halle in Wietmarschen-Lohne steht in Flammen

Die Scheune in Wietmarschen steht in Flammen.

NWM-TV

Wietmarschen-Lohne. In Wietmarschen-Lohne ist am frühen Mittwochabend eine Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehr ist dort aktuell im Einsatz.

Hermann Bojer Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Eine circa 15 x 30 Meter große Halle an der Straße Breden Pohl steht aktuell in hellen Flammen. Ein Großteil der Halle ist vom Feuer er