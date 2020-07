Wietmarschen. Der Freizeitsee Wietmarschen-Lohne mit dem Badestrand ist ab Mittwoch wieder zugänglich, nachdem die Gemeinde das Gelände am 26. Juni zum Schutz vor der Corona-Pandemie komplett abgeriegelt hatte. Das hat Bürgermeister Manfred Wellen am Freitag mitgeteilt. Es wird eine Zugangskontrolle geben.

