Brand in einer Schutzhütte im Naherholungsgebiet Lohner Sand

Eingesetzt wurde auch das neue Löschfahrzeug HLF der Feuerwehr Lohne.

Feuerwehr Lohne

Wietmarschen. Weil es im Bereich einer Schutzhütte im Naherholungsgebiet Lohner Sand in der Gemeinde Wietmarschen brannte, sind am am Mittwochnachmittag um 15.32 Uhr die Feuerwehren Lingen und Lohne ausgerückt. Niemand wurde verletzt.