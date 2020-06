Spektakulärer Autobrand in Wietmarschen-Lohne

Die Feuerwehr Lohne musste am Montagabend zu einem Pkw-Brand an der Benzstraße ausrücken.

Feuerwehr Lohne

Wietmarschen. Wegen eines Autobrandes am Montagabend an der Benzstraße in Wietmarschen-Lohne ist die Feuerwehr vor besondere Herausforderungen gestellt worden. Verletzt wurde niemand.