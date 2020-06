Wietmarschen. Beim Absturz eines Segelflugzeugs zwischen Wietmarschen-Lohne und Nordhorn-Klausheide ist der 62-jährige Pilot am Samstagnachmittag mit leichten Verletzungen davongekommen. Er konnte die Pilotenkanzel selbstständig verlassen. Der Unfall wurde um 17:18 Uhr gemeldet.

