bei Füchtenfeld hat es am Freitagmorgen in einem abgelegenem Moor gebrannt.

Feuerwehr Wietmarschen

Wietmarschen. Am frühen Freitagmorgen ist es an der Georgsdorfer Straße im Bereich Füchtenfeld zu einem kleineren Moorbrand gekommen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr trafen gegen 5.30 Uhr am Brandort ein. Dies hat die Polizei mitgeteilt.