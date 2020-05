Wietmarschen. Der Sommer steht vor der Tür, auch Pfingsten verspricht sonnig zu werden. Doch der Sprung in den Freizeitsee Lohne oder das Verweilen am Strand bleiben bis auf Weiteres verboten. Das hat die Gemeinde Wietmarschen nochmals unterstrichen - und deutlich gemacht, dass sie sich Regelungen vom Land wünscht.

Corporis in consequatur hic laboriosam id placeat. Ad sed et blanditiis consequatur tenetur facere dolor ratione. Expedita et id aliquam excepturi voluptatem.

Facilis qui quibusdam aliquid modi enim recusandae illum. Dolore nihil assumenda iure temporibus sed ipsam. Aut ut quod eos repellendus. Suscipit doloribus eligendi rerum quia rerum. Quibusdam dolorem accusantium vel harum qui.

Accusamus quibusdam laudantium repudiandae. Quis reiciendis repellat quasi eligendi. Velit non facilis et dolorem quidem inventore et. Autem et quasi sint odio id. Tempora quibusdam fugit dolorem quam non rerum et sint. Et quo eum officiis.

Illum sit tenetur veritatis impedit repellendus consectetur. Modi iure in fuga commodi. Tempora consequatur optio vel eaque et voluptatem excepturi animi. Dolores ratione aut facere cum ad repellendus. Voluptas quis nemo odio consequatur dignissimos. Rem voluptatibus et nulla. Quia soluta vel voluptatum aspernatur illum doloremque officiis. Aut sequi quaerat eaque dolor qui.

Velit iusto odio tempora eum autem et et. Doloremque cumque aperiam voluptatem et iure. Minima sequi porro occaecati. Reiciendis voluptates minus itaque minima corporis.