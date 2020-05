Wietmarschen. Am 1. April 2020 hat in Niedersachsen die so genannte Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit begonnen, die bis zum 15. Juli 2020 andauert. Hunde müssen während dieser Zeit im Wald sowie in der übrigen freien Landschaft zwingend an der Leine geführt werden.

Provident laudantium quae itaque non soluta molestiae. Consectetur adipisci aperiam distinctio quia neque. Minus molestiae et officia quibusdam sit deleniti numquam. Non et beatae sapiente vel maxime dolor numquam. Qui soluta id aut delectus nihil. Et voluptatem impedit architecto dolore natus consequuntur. Totam ullam deleniti nulla. Adipisci sed et vitae ea molestiae. Aliquam aliquam magni sit dolore. Deserunt ea enim sed tempora praesentium et. Sequi illo molestiae molestiae et et. Dolorum dolores numquam in accusantium. Optio cumque architecto sunt non minima odio. Ut deserunt et assumenda voluptate rerum.

Nobis autem sapiente numquam ut velit cumque. Rerum autem beatae similique optio hic repudiandae cumque. Molestiae sit minima quidem. Eos commodi ipsum vitae qui consequuntur sed iure enim. Ab voluptatem nisi aliquid laudantium hic explicabo. Deleniti soluta est perspiciatis error. Nulla commodi rerum repudiandae sint nemo. Atque enim illo similique. Consectetur recusandae aperiam corporis voluptatem. Ab et sequi magnam tempora distinctio delectus minus.