Kreisverkehr am Westring in Wietmarschen sorgt für Gesprächsstoff

Radfahrer und Autofahrer zugleich haben im Kreisverkehr am Westring/Alter Diek die Vorfahrt zu achten.

Ludger Jungeblut

Wietmarschen. Ein Kreisverkehr, in dem regelungstechnisch nicht alles rund zu laufen scheint, Krippenbeiträge in Kitas, ein neues Ratsmitglied: Die Kommunalpolitik in Wietmarschen meldet sich mit unterschiedlichen Themen in der Corona-Krise zurück – und in der ersten Sitzung im Krisenmodus auch an einem neuen Ort.