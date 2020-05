Die Tänzerin Dana Zeiler leitet künftig den Kindertanz bei den Sporfreunden Lotte.

Heinz Budke

Lotte. Das Leitungsteam im Breitensport bei den Sportfreunden Lotte, Iris Unland und Heinz Budke, vermeldet eine Neuverpflichtung. Dana Zeiler, ausgebildete Tänzerin in der Timmermeister Schule in Münster, wird ab sofort das Kindertanzen in Lotte leiten.