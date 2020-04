Wietmarschen . Die Gemeinde Wietmarschen setzt Krippengebühren für den Monat April aus. Das hat Bürgermeister Manfred Wellen unserer Redaktion mitgeteilt.

