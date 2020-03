Wietmarschen. Das Rathaus in Wietmarschen-Lohne bleibt wegen der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres geschlossen. Das hat der stellvertretende Verwaltungschef Martin Osseforth bekannt gegeben.

