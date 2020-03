Wietmarschen. "Sternenhimmel" heißt das Gesprächscafé für trauernde Angehörige in Wietmarschen-Lohne, das jeden letzten Montag im Monat ab 15 Uhr in den Räumen der Pflege St. Elisabeth in der Hauptstraße 45 stattfindet.

